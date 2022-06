Mercato Lazio, Sucic: «Partirò in estate». Tare resta in agguato

Luka Sucic è uno dei nomi più concreti per il mercato della Lazio nel caso di partenza di Milinlovic-Savic: le sue parole sul futuro

Il Corriere dello Sport ed. romana riporta le parole di Luka Sucic, obiettivo di mercato della Lazio, sul proprio futuro:

«Ho un contratto fino al 2025, ma la filosofia del Salisburgo è vendere i giovani dopo un anno o due, quindi probabilmente non rimarrò fino alla fine dell’accordo, lascerò durante questa stagione o durante la prossima. Il Salisburgo è un grande club per lo sviluppo dei giovani, abbiamo tutto quello che serve per crescere. Il mio obiettivo è giocare in Spagna perché per il mio stile lì mi vedo di più. Barcellona e Real sono il top, anche Siviglia e Villarreal sono grandi. Si parla anche del Liverpool, mi piacciono i Reds per il modo in cui giocano. Non mi dispiacerebbe avere la possibilità di giocare lì».