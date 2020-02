Studiamo l’avversario della Lazio: il Bologna

Domani la Lazio affronterà il Bologna nel 25esimo turno di Serie A per cercare di superare momentaneamente la Juventus

Questa settimana, tra la Lazio ed i sogni di gloria, si frapporrà il Bologna: decima forza del campionato allenata da un combattente vero come Sinisa Mihajlovic.

Nelle ultime cinque gare in campionato, i rossoblù hanno ottenuto 10 punti su 15 potendo così sognare un posto in Europa League. Il modulo preferito dal tecnico serbo è il 4-2-3-1, in modo tale che si possa sfruttare al meglio la versatilità del centrocampo: fisico ma allo stesso tempo tecnico e prolifico. Basti pensare che i giocatori con il più alto rendimento della rosa provengono da quella zona di campo. Orsolini, proiettato sempre verso l’attacco, è il miglior goleador (7 reti) ed il miglior assist-man(4 passaggi decisivi) della squadra. Chi invece ha più corsa è Soriano: l’italo-tedesco percorre di media quasi 11km a partita, con uno sprint di 0,8km. Il Bologna è una squadra molto fisica e tignosa, come il proprio allenatore, ed a dimostrarlo sono i falli fatti: 15 in media a gara. La Lazio dovrà cercare di sovrastare questa fisicità, con la tecnica e la rapidità di gioco. Non è un caso infatti che Inzaghi pensi di inserire Correa e Lazzari dal primo minuto.