Stroppa: «Lazio tra le più complete, Inzaghi un amico. Valuterò domani Benali e Reca»

Il tecnico del Crotone, Giovanni Stroppa, ha parlato in conferenza stampa alla viglia di Crotone-Lazio:

«Le tante assenze non ci hanno permesso di lavorare al meglio. Il primo vero allenamento è stato oggi. Benali e Reca? Reca lo valuterò domani come Benali. È ancora presto, vediamo se rischiarlo o meno. Benali si è allenato oggi per la prima volta. Djidji sta crescendo, ma metterò Golemic. Affrontiamo una delle più complete del campionato. Inzaghi ha dato idee alla Lazio, per questo lo apprezzo. Sta facendo cose straordinarie. Palleggia bene e gioca bene su tutti i fronti. Che effetto farà ritrovare Simone? Ci siamo rivisti in qualche raduno, siamo amici, lui sta dimostrando quanto di buono fatto in questi anni. Marcatura di Magallan su Immobile? Contro Belotti ha fatto un lavoro straordinario, sarà lo stesso in caso di Immobile».