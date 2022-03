Strakosha Torino, l’albanese può restare in Serie A

Thomas Strakosha potrebbe rimanere in Serie A: su di lui ci sarebbe l’interesse del Torino, alla ricerca di un portiere

Il futuro di Thomas Strakosha è tutto da capire e da chiarire. Sull’albanese ci sarebbe l’interesse del Newcastle, ma occhio alle possibile pretendenti in Serie A.

Infatti, come riportato da Tuttosport, l’estremo difensore, in scadenza con la Lazio, sarebbe finito nel mirino del Torino. I granata sono alla ricerca di un portiere giovane, ma che conosca già la Serie A. Insomma, l’identikit è quello giusto, ma non resta che attendere i prossimi mesi.