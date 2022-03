Strakosha, possibile futuro in Premier per lui: i dettagli

Il futuro di Strakosha potrebbe essere lontano dalla Lazio: su di lui c’è l’interesse di un club di Premier League

Infatti, secondo il portale spagnolo Fichajes.com, il Newcastle avrebbe messo gli occhi sull’albanese, individuando in lui il rinforzo giusto per la porta. Non resta che attendere quel che accadrà.