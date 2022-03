Strakosha può restare in Serie A: ci pensa il Torino

Strakosha non rinnoverà con la Lazio ma potrebbe restare in Serie A: ci pensa il Torino

Problema portiere in questa stagione per il Torino di Ivan Juric che con Milinkovic-Savic tra i pali non ha trovato la giusta serenità. In estate si andrà così alla ricerca di un nuovo estremo difensore e, come riportato da Tuttosport, il sogno dell’allenatore granata porterebbe il nome di Alex Meret.

Tra i nomi in lista, però, ci sarebbe anche quello di Thomas Strakosha che non rinnoverà il suo contratto con la Lazio e in estate sarò libero di cercarsi una nuova squadra. Il Torino ci pensa, così l’albanese potrebbe dire addio ai biancocelesti ma non alla Serie A.