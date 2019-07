Strakosha, è il momento di iniziare: domani le visite mediche

La stagione di Thomas Strakosha è pronta a cominciare: con una settimana di ritardo, il portiere sosterrà domani le visite mediche

Permesso, scusate il ritardo. Thomas Strakosha si presenterà così domani in Clinica Paideia per sostenere le visite mediche di rito prima di partire verso Auronzo di Cadore. L’estremo difensore biancoceleste ha chiesto alla società qualche giorno in più di vacanza rispetto ai compagni, ora il momento di tornare in campo però è arrivato. Qualche giorno supplementare gli è servito per recuperare dal problema al tendine d’Achille che persiste dal finale della stagione scorsa.

PROBLEMA INFORTUNIO – Durante il periodo di ferie infatti, come riporta il Corriere dello Sport, il portiere biancoceleste ha seguito un protocollo personalizzato. La prima fase ha previsto il riposo assoluto, la seconda invece è stata caratterizzata da esercizi specifici utili a ritrovare una buona condizione. Come accaduto lo scorso anno, quando Strakosha soffriva di problemi alla schiena, la Lazio dovrà farne a meno nel corso delle amichevoli sotto l’ombra delle Dolomiti. Verrà seguito lo stesso percorso così da averlo al massimo per l’inizio del campionato.