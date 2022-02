Strakosha come Luiz Felipe: l’albanese pronto a salutare a zero

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Strakosha sembra esser destinato a lasciare la Lazio a parametro zero: l’albanese avrà lo stesso destinoo di Luiz Felipe

La grana rinnovi è sempre d’attualità in casa Lazio. Per i biancocelesti sembrano comunque inevitabili due addii a parametro zero. Come rivelato negli scorsi giorni dalla stampa spagnolo, Luiz Felipe sarebbe ormai a un passo dal Betis Siviglia.

Ma, come sottolineato da Il Tempo, anche Strakosha potrebbe salutare senza lasciare soldi in dote. E i biancocelesti sarebbero già al lavoro per il sostituto, con Sergio Rico e Ospina in pole.