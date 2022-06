Strakosha, Fabrizio Romano: «Il Chelsea pensa all’albanese»

Il futuro di Strakosha potrebbe essere in Premier League. Negli ultimi giorni si sarebbe raffreddata la pista Fulham, ma su di lui avrebbe messo gli occhi il Chelsea.

I Blues, come raccontato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, punterebbero sull’ormai ex Lazio in caso di addio di Kepa e quindi come secondo di Mendy. Insomma, tutto è legato allo spagnolo, tra l’altro accostato ai biancocelesti, in quanto pupillo di Sarri.

Thomas Strakosha’s now attracting interest, available on free transfer. Chelsea are considering him as one of the options, but only in case Kepa will leave the club this summer 🇦🇱 #CFC

Gabriel Slonina, different deal – he’d be one for the future, staying at Chicago Fire on loan.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 14, 2022