Kepa Lazio, il nodo sembra essere l’ingaggio: i dettagli

Kepa torna in orbita Lazio, visti anche i problemi fisici di Carnesecchi: il problema è l’ingaggio dello spagnolo

I problemi fisici di Carnesecchi, potrebbero portare la Lazio a valutare altri profili per la porta. Occhi sempre su Vicario, ma un’alternativa importante può essere rappresentata da Kepa.

Come rivelato da Il Messaggero, sarebbe stato lo stesso spagnolo a proporsi a Sarri, suo allenatore e mentore ai tempi del Chelsea. I londinesi potrebbero liberarlo subito e il Decreto crescita favorirebbe i capitolini in ottica ingaggio. Quest’ultimo comunque resterebbe troppo alto per gli standard della Lazio. Insomma, l’idea c’è, ma non mancherebbero gli ostacoli.