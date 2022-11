Stojkovic: «Serbia spiata dal Brasile? Non credo sia vero ma...»

Dragan Stojkovic, ct della Serbia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Brasile. Le sue parole

SPIE – «Se è vero che dal campo di allenamento dei brasiliani, nei pressi di quello della Serbia, è stato ‘spedito’ un drone a spiare il nostro lavoro? Non credo che ci abbiano guardato, e poi noi chi siamo per essere spiati? Loro sono una superpotenza del calcio, penso che questa sia disinformazione. E anche se fosse stato un drone, non so cosa avrebbero visto, niente di speciale».