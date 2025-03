Stojkovic sull'esclusione di Milinkovic dalla Nazionale...

Le parole del ct della Serbia, Stojkovic, sull’esclusione dell’ex Lazio dalla Nazionale. Ecco cosa ha detto

Di seguito le parole di Stojkovic in conferenza stampa sull’esclusione dell’ex Lazio dalla lista dei convocato della Serbia.

PAROLE– «Abbiamo parlato con lui prima che la lista fosse pubblicata. Posso dire che l’obiettivo è lo stesso, la distanza è la stessa del periodo precedente. Lui mantiene la sua posizione di non essere mentalmente pronto a giocare per la Serbia, per me è sufficiente. Non abbiamo parlato troppo e per troppo tempo, ero interessato, solo “sì” o “no”. Se è finito? Non lo so. Lo scopriremo più avanti, in un periodo più lontano. Le porte sono aperte a tutti, spetta a loro la decisione »