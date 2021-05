Stipendi Lazio, Lotito va controcorrente: pagate in anticipo due mensilità

Stipendi Lazio, Claudio Lotito ha pagato in anticipo due mensilità alla squadra. Presidente controcorrente rispetto alle altre società

La Lazio va controcorrente rispetto al resto della Serie A. Mentre si discute sulla riduzione degli stipendi, con due mensilità che verrebbero abbonate alle società, Claudio Lotito ha pagato regolarmente gli stipendi di febbraio e marzo, anzi, in anticipo rispetto alla tabella di marcia.

Come rivela il Corriere dello Sport, il presidente ha fatto questo sforzo economico ma ora si aspetta un ritorno in termini di risultati: la Champions non è più raggiungibile ma vuole concludere degnamente.