De Grandis tuona contro Di Bello: «In Europa non lo stima nessuno!». E cita una statistica che lo inchioda

Stefano De Grandis, noto giornalista, ha duramente attaccato l’arbitro Di Bello dopo la direzione di gara in Lazio-Milan

Ospite a Sky, Stefano De Grandis ha criticato duramente l’arbitro Di Bello:

PAROLE – «Rocchi tempo fa ha detto che non avrebbero più accettato determinati atteggiamenti e quindi mi sembra ci sia stata la voglia di tirare per forza il petto in fuori. L’espulsione di Guendouzi è faccio vedere allo stadio che non ho paura di nessuno e sono d’accordo che dipende dalla incapacità di gestire determinate situazioni. Lazio – Milan non era una partita cattiva, alla fine si è conclusa con tantissimi cartellini e i giocatori che si picchiano mentre entrano negli spogliatoi quindi significa che è stata gestita male. Per me è una questione di qualità, come esistono giocatori di Serie A, B e C, esistono i livelli anche negli arbitri. Di Bello è internazionale da sei anni e mezzo e in questo periodo ha diretto otto partite europee: nessuna di Champions League, i preliminari di Europa League e un ottavo di finale di Conference League. Cioè non è stato utilizzato mai, significa che a livello internazionale Rosetti e Collina non lo stimano, e qua in Serie A fa un big match. Quindi c’è una discrepanza di valori».