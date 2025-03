Stangata Lazio! Le sanzioni della UEFA ai biancocelesti in vista del match di ritorno con il Viktoria Plzen: arriva una multa e due pesanti esclusioni - Lazio News 24

La Lazio ha subito diverse sanzioni a seguito del match d’andata contro il Viktoria Plzen: tutti i dettagli sulle decisioni della UEFA

L’ultima vittoria dei biancocelesti contro il Viktoria Plzen in Europa League ha permesso ai tifosi della Lazio di scaricare le tensioni accumulate in 90 minuti di vera e propria battaglia, ma cui vittoria è stata pirrica. Infatti, la gioia scaturita per il gol oltre al novantesimo minuto, è stata poi guastata dalle recenti decisioni della UEFA per alcune accuse contro le aquile.

In particolare l’organismo disciplinare ha disposto due giornate di squalifica per Nicolò Rovella ed una per Samuel Gigot ma non finisce qui. Infatti, stando alle parole riportate da Tuttomercatoweb, la società dovrà sborsare ben 33.250€ per alcuni incresciosi comportamenti da parte di alcuni tifosi, causando anche il divieto di trasferta per la prossima sfida europea.

Le accuse sarebbero in particolare quelle di aver appiccato diversi fuochi d’artificio, manifestati comportamenti razzisti e/o discriminatori. Per quanto riguarda i due calciatori, invece, l’esclusione nasce per aver gioco violento.