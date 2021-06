Staff di Sarri, il tecnico pensa già ai collaboratori: le ultime

Maurizio Sarri ha incontrato la dirigenza della Lazio: in attesa dell’intesa, si comincia già a pensare allo staff

L’accordo non c’è ancora ma la trattativa procede e nelle prossime ore potrebbero esserci importanti novità. Nel caso in cui si arrivasse alle firme, Sarri avrebbe già delineato il suo staff. Come rivela il Corriere dello Sport, Giovanni Martusciello, suo vice storico, lo seguirebbe anche alla Lazio.

Marco Ianni sarebbe l’assistente tecnico, Andrea Pertugiò il preparatore atletico, Massimo Nenci quello dei portieri: a loro si potrebbe unire Adalberto Grigioni.