Lazio, L’Olimpico è un fortino: 13 le vittorie tra le mura amiche

Stadio Olimpico roccaforte biancoceleste. L’impianto romano è un vero e proprio fortino per la Lazio: sono ben 13 le vittorie maturate tra le mura casalinghe, sulle 14 disputate. I numeri che lo rendono un fattore positivo per la squadra con l’Aquila sono anche le reti segnate – ben 35 (2.5 di media) – e i 7 clean sheet.

La Lazio è pronta a confermare il trend positivo anche davanti al ritrovato pubblico: i tifosi, infatti, hanno sempre dimostrato di essere il famoso “dodicesimo uomo in campo”, una spinta in più per confermare la supremazia biancoceleste sul campo dell’Olimpico.