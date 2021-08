Stadio Flaminio, la Raggi: «La Lazio è interessata»

Lo stadio Flaminio potrebbe essere la nuova casa della Lazio, Virginia Raggi ha confermato l’interesse dei biancocelesti

Un impianto all’avanguardia per adeguarsi a club come il Bayern Monaco. La Lazio vede nello stadio Flaminio la ‘casa’ del futuro. Si pensa a come riqualificare lo stadio e alla sopraelevazione delle tribune per portare a 40 mila la capienza. Le decisioni dovranno essere concordate con la Soprintendenza. A proposito di questo sulle pagine della Repubblica ha rialsciato un’intervista la sindaca di Roma, Virginia Raggi: «In questo momento abbiamo ricevuto delle proposte di interessamento da parte della S.S. Lazio, che a sua volta ha avviato uno studio e sta facendo dei sopralluoghi per capire in che modo eventualmente potrebbe utilizzare quello stadio compatibilmente con i vincoli e con le norme esistenti, per riadattarlo come uno stadio moderno».