Bruno Giordano: «Il Flaminio è lo stadio ideale per la Lazio»

Bruno Giordano ha ammesso come secondo lui la Lazio debba traslocare al Flaminio, individuato come la casa ideale dei biancocelesti

Bruno Giordano, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio durante la trasmissione Maracanà ha espresso il suo pensiero sulla questione stadio della Lazio:

«Lazio al Flaminio? Sarebbe la sua casa ideale. Si tratta sempre di volontà. Credo che si sarebbero tutte le possibilità per accedere nell’area senza problemi per i tifosi. Ci deve essere la volontà di farlo. In Inghilterra buttano giù lo stadio e ne fanno un altro, qui no».

SULLE PROBLEMATICHE DI COSTRUIRE LO STADIO A ROMA: – «Le difficoltà di questi anni per lo stadio sono evidenti, avrà anche sbagliato la società ma se si va tutti nella stessa direzione le cose si fanno. Se c’è la volontà, si può fare lo stadio, ci sono gli esempi. A livello impiantistico nella Capitale non vanno le cose. Non c’è davvero nulla. Lasciare l’Olimpico per altre manifestazioni va bene, lasciando alle società di costruirsi il proprio impianto».