Stadio Flaminio e ACADEMY, Lotito: «Presto partiranno i lavori: ecco il PROGETTO»

Stadio Flaminio e Academy Lazio, le parole di Lotito: «Con i beni culturali incontro positivo, Fabiani sta facendo un gran lavoro»

In una intervista rilasciata a Il Messaggero, il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato dello Stadio Flaminio e dell’Academy.

FLAMINIO E ACADEMY – «Le critiche preventive non mi piacciono. Avete visto l’incontro positivo in Campidoglio per il Flaminio? Abbiamo fatto i sondaggi archeologici, adesso c’è anche il parere positivo dei Beni Culturali per l’Academy. Partirò prestissimo con sette campi, la scuola, lo studentato, la chiesa, tre campi a 11, tre da calcetto, due a otto. Il dg Enrico e il ds Fabiani stanno facendo un gran lavoro, oltre la Women il settore giovanile è rinato. Adesso mio figlio partirà con la Primavera, impegnata in un torneo in Messico. Nella spedizione ci sarà anche Munoz, che abbiamo preso insieme ad Artistico, mandato altrove in prestito. Nella sala scouting con otto postazioni adesso studiamo tutti i dati e i giocatori del mondo».