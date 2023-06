Spinesi: «Problema attaccanti? La Nazionale è lo specchio di tutto»

Spinesi, l’ex attaccante del Catania rilascia alcune dichiarazioni relative al problema degli attaccanti ai microfoni di TMW

PAROLE – Penso che la Nazionale sia lo specchio di tutto, il problema è tutto là. È una situazione lunga e impegnativa, ma facilmente risolvibile da parte della Federazione con più obblighi e regolamenti, specie per la Serie A. Faccio un esempio, le formazioni Primavera di Serie A che retrocedono non hanno l’obbligo di fare l’Under 18, mentre invece dovrebbero, oppure l’alta percentuale di stranieri che si vedono nei vivai: il 70-80% dei ragazzi è appunto non italiano, bisogna arrivare ad abbassare questi numeri in favore del prodotto nostrano.

L’Under 21? Questa era una delle Nazionali più forti che ha avuto l’Italia, manca forse qualcosa in avanti rispetto agli anni passati ma in altri reparti c’era abbondanza, chi era fuori era a pari livello di Tonali. Il torneo era sicuramente impegnativo, ma io sono di quelli che gioca sempre per vincere, ho questa visione, e imposto la squadra in campo sempre per la vittoria, indipendentemente da chi incontri, mentre in Italia si misura sempre tutto. Arrivano di conseguenza queste docce fredde, non certo le prime per la nazionale