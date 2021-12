Spezia, Thiago Motta verso l’esonero: i nomi per la panchina

Il destino di Thiago Motta pare ormai segnato. L’allenatore dello Spezia viaggia verso l’esonero

Il destino di Thiago Motta sulla panchina dello Spezia pare ormai segnato. Anche con un risultato positivo questa sera contro il Napoli, l’allenatore dovrebbe essere esonerato. E al suo posto, il club ligure ha già pronta una rosa di nomi per sostituirlo.

In pole position per sostituire Thiago Motta ci sarebbero, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tre allenatori in corsa: Rolando Maran, Giampaolo che era anche il sogno estivo e Corini. Lo Spezia spera di trovare presto un nuovo tecnico, così da cominciare l’anno con una squadra già rodata.