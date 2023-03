Spezia-Lazio, tegola per Semplici: ecco chi salterà il match contro i biancocelesti. Nzola è l’osservato principale per le sue condizioni a seguito di un problema muscolare

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Secolo XIX Nzola è in queste ore l’osservato in casa Spezia per le sue condizioni a seguito di un problema muscolare riportato nelle ultime ore.

Le sue condizioni di salute saranno valutate attentamente dallo staff medico del club. Nonostante il giocatore sia già squalificato per la prossima sfida contro la Salernitana, il timore del club è che l’infortunio possa mettere in dubbio la sua partecipazione alle partite successive contro la Fiorentina e la Lazio.