Spezia, Beck stregato da Milinkovic-Savic: «È stato folle»

Julius Beck, centrocampista classe 2005, ha fatto ieri l’esordio in Serie A contro la Lazio. Intercettato dal portale daneseTipsbladet ha parlato così del match dell’Olimpico.

PAROLE – «Sono molto contento del mio debutto, ma è stato un peccato perdere. Era ovviamente una partita difficile per noi contro la Lazio, un’ottima squadra con grandi giocatori come Milinkovic-Savic che mi piaceva molto vedere in TV. Poi, tra gli altri, alcuni giocatori della Nazionale italiana come Immobile e Romagnoli. È stato un po’ folle, devo ammetterlo, ma in campo non ci ho pensato».