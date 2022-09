Spalletti: «Siamo sulla strada giusta. Oggi grande prestazione»

Al termine della gara tra Lazio e Napoli, Luciano Spalletti ha commntato il risultato ai microfoni di DAZN e Sky

Luciano Spalletti ha parlato al termine di Lazio-Napoli ai microfoni di DAZN e Sky. Le sue dichiarazioni

PARTITA – «Mi dice che siamo sulla strada giusta, anche se spesso ci perdiamo in banalità. Abbiamo perso qualche palla in fase di possesso che, con la qualità che abbiamo, non possiamo permetterci. A volte è assenza di convinzione è pigrizia. Nel complesso però è stata una grandissima prestazione».

KVARA E KIM– «Abbiamo degli scout molto bravi, oltre ovviamente al direttore e al vice direttore. Bisogna essere bravi a sostituire chi va via. Quando vengono fuori dei nomi si valutano e se ne parla. Quando li abbiamo visti comunque si sapeva già qualcosa. Le qualità sono stati evidenti sin da subito. Sicuramente l’ambientamento c’è stato, ma durante il ritiro si è capito che si trattava di due ragazzi eccezionali. Il georgiano è uno molto tecnico e infatti mi sono stupito quando ha sbagliato quel gol. Cammina in un modo un po’ caracollante, ma è fortissimo nello stretto».

CHAMPIONS– «Spero che l’affrontino nella maniera giusta, corretta e convinti del loro valore. Devono avere la personalità di fare ciò che già fanno, dimostrando le loro qualità».

RITIRO– «Viaggiare durante il ritiro porta una fatica in più, per quanto ci siano dei guadagni per la società. Quello che abbiamo fatto noi ha portato sicuramente altri tipi dei vantaggi».

PORTIERI – «Abbiamo il secondo e il terzo portiere della Nazionale. Meret ha bisogno di prendere fiducia. Lui è un bravo ragazzo, molto sensibile e quando lo si mette sempre in discussione ne soffre. Ora, mercato finito, sa di essere il titolare. Sirigu darà esperienza e carattere».

Le parole di Spalletti a DAZN

PARTITA – «Oggi abbiamo giocato una partita di spessore contro una squadra di spessore. Qui si vedono i watt che hai addosso e la luce che fai. Nei primi minuti abbiamo fatto girare male la palla poi ci siamo sistemati e siamo migliorati».

NAPOLI– «Sappiamo le qualità della Lazio nel palleggio e l’aveva fatto vedere in diverse partite, poi abbiamo tirato fuori carattere e personalità ma ogni tanto siamo timidi e ci perdiamo in pigrizia in delle banalità. La squadra ha fatto molto bene, magari qualche volta rimanendo un po’ sbilanciata in avanti e prendendo delle ripartenze in campo aperto ma quello è un sintomo di maturità».

KVARA – «Di diverso? Prima lì giocava Insigne che sapeva palleggiare con la squadra e ti rendeva la vita facile quando andavi nella metà campo avversaria. Lui forse riesce meglio a saltare l’uomo e ha qualità. Deve fare quel miglioramento dal punto di vista dell’esperienza che con Lorenzo avevamo. Quando l’abbiamo visto abbiamo pensato tutti allo stesso modo, se lo vedi camminare è tutto molleggiante mentre quando gli dai la palla sui piedi è bravissimo a girarsi. Ogni cosa che gli spedisci sui piedi lui è bravissimo e tecnicissimo».