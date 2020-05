Spagna, Sanchez: «Spero che il calcio possa ripartire presto»

Spagna, il Premier spagnolo Pedro Sanchez si auspica la ripresa del campionato avendo già dato il via agli allenamenti

Anche in Spagna si tenta di ripartire e dopo aver già dato il via libera agli atleti per allenarsi singolarmente ora il Premier Sanchez si auspica anche la ripresa del calcio. Ecco le sue parole riportate dall’Ansa.

«Spero che il calcio possa ripartire presto, saranno le Leghe e la Federazione a decidere. Di certo c’è che, quando ricominceremo, le partite si giocano a porte chiuse. Abbiamo già dato il là agli allenamenti negli sport individuali, speriamo prima possibile di riaprire alla preparazione atletica anche nelle discipline di squadra».