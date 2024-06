Spagna Italia, l’ex Lazio NON CI STA! Critica a Spalletti, l’ha detto VERAMENTE!

Spagna-Italia, Massimo Bonanni, ex Lazio, ha criticato la prestazione della squadra di Spalletti ieri sera: le sue dichiarazioni

Intervenuto a TMW Radio, Massimo Bonanni, ex Lazio, ha parlato così di Spagna-Italia:

PAROLE – «La Spagna è più forte, ieri però ha dimostrato di essere troppo più forte di noi e mi è dispiaciuto. Hai perso solo 1-0 ma quanto poteva finire? Ma ora non deve andare tutto in fumo. Per me è una squadra che ha potenziale per fare un buon Europeo e anche arrivare fino in fondo. Spagna per ora superiore ma vorrei rivederli poi contro di noi. L’1-0 ci è andato anche bene, Donnarumma ha fatto 4-5 parate importanti. Se devo analizzare la partita, la Spagna è vero che ha un tasso tecnico superiore e Spalletti ha preferito rimanere basso non attaccandoli, ma il problema è che quando avevamo palla noi ti aggredivano e non riuscivamo ad uscire. Nel primo tempo abbiamo avuto 2-3 ripartenze importanti ma l’ultimo passaggio era sempre sbagliato».