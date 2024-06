Spagna Italia, Buffon RECRIMINA: «Siamo stati sotto il nostro livello. Ecco cosa mi ASPETTO con la Croazia»

Spagna-Italia, Gigi Buffon, capodelegazione degli Azzurri, ha commentato la sconfitta maturata ieri sera: le dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro dell’Italia, Gigi Buffon ha caricato Zaccagni, esterno Lazio, e compagni in vista della Croazia:

PAROLE – «Pensavamo di aver già raggiunto un determinato livello e ieri probabilmente abbiamo avuto un riscontro che non ci aspettavamo. Penso anche che tra le spiegazioni della prestazione ci sia quella che ha detto il mister. L’aspetto fisico sul quale s’è voluto focalizzare lui immediatamente ci ha colpito, la velocità di esecuzione e di azione che avevano era diversa. Dobbiamo essere confidenti per il futuro che è immediato. Croazia? Sarà una partita diversa con ritmi diversi, anche per caratteristiche individuali dei calciatori. Probabilmente il talento sarà più o meno quello, la Spagna ha ancora qualcosa in più, ma è una partita che ci giocheremo al massimo delle nostre possibilità con la consapevolezza che possiamo ottenere un bel risultato. Al di là di tutto, siamo stati bravi a far sembrare l’Albania una squadra di livello inferiore e ieri probabilmente queste difficoltà che abbiamo avuto ci hanno fatto sembrare sotto il nostro reale livello.