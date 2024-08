Southampton Lazio, Martin: «Contro i biancocelesti sarò una partita fondamentale prima della Premier»

Southampton Lazio, il tecnico degli inglesi si proietta alla gara amichevole di domani rilasciando queste considerazioni a riguardo

PAROLE – Lazio e Getafe? Saranno due sfide molto diverse per noi. Entrambe le partite sono un passo avanti rispetto a quelle che abbiamo affrontato finora. Non vedo l’ora di giocare e di essere di nuovo di fronte al nostro pubblico. È l’ultima occasione per prepararci in termini di amichevoli. Poi avremo una settimana intera prima di andare a Newcastle. I giocatori avranno l’ultima opportunità di giocarsi un posto in squadra. Sekou Mara sarà sicuramente con noi