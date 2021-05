Siviglia, addio Vazquez: l’ex Palermo è senza contratto

Franco Vazquez ha lasciato il Siviglia per fine contratto: il fantasista argentino piaceva molto alla Lazio

Franco Vazquez ha ufficialmente lasciato il Siviglia per fine contratto: a darne l’annuncio è stato il club spagnolo attraverso un comunicato ufficiale. Il calciatore dunque ora sarà svincolato e cercherà una nuova sistemazione.

Il fantasista argentino, esploso proprio in Serie A con la maglia del Palermo, piaceva molto alla Lazio, a cui è stato accostato in più di un’occasione. Ora non resta che attendere quale sarà il suo futuro.