Inzaghi ricorda la Lazio: «Ringrazierò sempre Lotito e Tare. E nell'anno del Covid...»

Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha voluto ricordare l’esperienza alla Lazio dopo lo scudetto vinto in nerazzurro

Intervistato da DAZN dopo Milan-Inter, Simone Inzaghi ha parlato così del suo rapporto con la Lazio:

LAZIO – «E’ stato un bellissimo percorso alla Lazio. mi hanno dato la grandissima possibilità di cominciare ad allenare. Ricordo il campionato sospeso per covid, e ce lo saremmo giocati fino alla fine. Eravamo in un momento importante. La Lazio voleva proseguire il rapporto, io avevo qualcosina che mi diceva di cambiare. Qualcosa che mi diceva che dovevo venire all’Inter. Con Marotta avevo lavorato alla Sampdoria, Ausilio e Baccin li conosco da anni, sono persone molto competenti. Zanetti lo conoscevo da avversario e sapevo che persona fosse. Quando ci sono stati i momenti difficili si è fatto parlare chi doveva parlare, non ho nessun sassolino ma solo da far vedere tanti trofei conquistati grazie ai miei splendidi giocatori».

LE PAROLE DI INZAGHI A DAZN DOPO MILAN-INTER