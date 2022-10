Signori: «La Lazio non prefissarsi obiettivi. Con Sarri...»

Beppe Signori ha parlato ai microfoni di Notizie.com dell’importante vittoria di ieri della Lazio contro l’Atalanta

PAROLE – «La Lazio sta andando molto bene, mi sembra che sia sulla strada giusta. La partita con l’Atalanta non sono riuscito a vederla, ero impegnato coi bambini, però Sarri ha delle idee che possono fare veramente la differenza. Ora la Lazio non deve prefissarsi nessun obiettivo. Si dice così, bisogna vedere di volta in volta cosa succede. La qualificazione in Champions League comunque sarebbe un traguardo importante da raggiungere. Sicuramente Sarri propone un calcio propositivo con i suoi esterni d’attacco»