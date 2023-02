Settore giovanile Lazio, l’Under 14 Elite chiude in vetta il gi­rone d’andata. Il gruppo del tecnico Colombo vince contro il Savio

Tramite i suoi canali ufficiali la Lazio comunica il risultato della partita dell’Under 14 Elite contro il Savio. Di seguito il comunicato della società:

COMUNICATO– «Si conclude oggi la prima metà della sta­gione per il campion­ato Under 14 Regiona­le Elite.​ Le aquile classe 2009 di mister Vincenzo Colombo chiudono il girone d’andata con la vittoria casalin­ga contro il Savio per 3-2. I biancoce­lesti vanno a segno con Cannatelli e Cap­puccini, in mezzo un autogol degli avversari.​ La prima parte della stagione si conclude con l’Under 14 biancocelste al primo posto della classifica con 34 punti conquist­ati»