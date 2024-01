Settore giovanile Lazio, i risultati del fine settimana: il dettaglio

Settore giovanile Lazio: di seguito il resoconto con tutti i risultati del fine settimana. Grande successo dell’Under 17

La partita del Centro Sportivo `La Borghesiana` inizia con i biancocelesti in attacco, la Lazio vanifica alcune occasioni da gol dalle parti di Cadar. Al 12` il colpo di testa di Carbone termina fuori di un soffio, il gol è nell`aria ed arriva al 16` quando Curzi sblocca il risultato ed è 1-0. La squadra di mister Alboni continua a spingere il piede sull`acceleratore, il raddoppio arriva al 32` questa volta il gol porta la firma di Carbone, sempre più capocannoniere della squadra. Il Lecce accorcia le distanze una manciata di minuti più tardi, Perrone porta il risultato sul 2-1. La prima frazione di gioco termina con i capitolini avanti.

Nella ripresa, dopo otto giri di lancette il Lecce acciuffa il pari grazie ad un calcio piazzato, nella mischia, la sfera termina in fondo al sacco per il 2-2. La Lazio non ci sta, tre minuti più tardi è Celli a stoppare di petto e calciare in porta la la palla che riporta la Lazio in vantaggio. I biancocelesti continuano a creare ghiotte occasione sotto porta, Mocci prova la conclusione, ma il portiere pugliese si salva miracolosamente e la mette in angolo. Al 18` è ancora Mocci a rendersi protagonista, involato sul fondo, serve l`accorrente Chiucchiuini dentro l`area che sigla il 4-2. Le sostituzioni effettuate da mister Alboni donano forze fresche alla partita, al 24` è il neo entrato Miconi a sfiorare la cinquina della Lazio, ma il risultato rimane invariato.L a squadra di capitan Nebuloso tiene in mano le redini del match, mentre il Lecce di mister Mazzeo si arrende alla supremazia dei capitolini. Al triplice fischio finale Lazio batte Lecce 4-2.

L`Under 17 biancoceleste inizia il girone di ritorno con il trionfo e mette in cassaforte i primi tre punti del 2024 che gli permettono di difendere il terzo posto della classifica.