Settore giovanile Lazio, il programma del weekend: tutti gli impegni delle giovani aquile. I dettagli

Di seguito il programma del Settore giovanile della Lazio.

PROGRAMMA DEL WEEKEND– Tornano protagoniste le aquile del Settore Giovanile biancoceleste e lo fanno in una tre giorni che inizia domenica 27 Aprile e si conclude martedì 29.

Il campionato Under 18 è nel rush finale, mancano 4 sfide alla conclusione del Regular Season e le aquile classe 2007 di Francesco Punzi devono difendere la zona playoff. Domenica, la Lazio ospita il Genoa in un importante scontro diretto. Sono tre i punti a distanziare i capitolini, sesti in classifica, con i liguri che si trovano in quinta posizione. I biancocelesti devono fare un’altra prestazione maiuscola per dar seguito agli ultimi risultati ottenuti e mantenere il distacco dalla inseguitrici.

Iniziano gli ottavi di finale del campionato Under 16. La Lazio sfida la Fiorentina in due sfide per decretare chi volerà ai quarti di finale. La prima partita si gioca lunedì al ‘Viola Park’, mentre la gara di ritorno sono i biancocelesti ad ospitare i toscani nella Capitale. Le aquile classe 2009 guidate da Simone Rughetti si sono classificate agli ottavi come prima miglior terza dei tre gironi, mentre la Fiorentina è la prima miglior quarta. Due squadre che già si conoscono e si sono affrontare nella Regular Season, dove sono arrivati un pareggio ed una sconfitta per i biancocelesti. La Lazio ha la determinazione di prendersi quella vittoria che manca contro la viola già a partire da lunedì.

Dopo quasi due mesi di stop, ritornano in campo anche i ragazzi di Matteo Grassi. Inizia la Fase Interregionale del campionato Under 14 Pro. La Lazio fa il suo esordio domenica 27 Aprile sul campo del Lecce. La settimana successiva affronterà il Napoli tra le mura amiche per poi andare a Trigoria per sfidare la Roma, nella terza ed ultima giornata del girone. Solamente la prima classificata staccherà il pass per la Final Four Nazionale. Le aquile classe 2011 di mister Grassi non possono permettersi errori, già a partire dalla sfida in terra pugliese.

Si è conclusa la Regular Season del campionato Under 14 Regionali Eccellenza e i ragazzi di Valerio Gualdaroni hanno conquistato i playoff. La Lazio, terza classificata del girone A, martedì 29 Aprile, attende i pari età dei Red Tigers, quarti classificati del girone C. Una sfida secca da dentro o fuori, le aquile classe 2011 devono fare del loro meglio per conquistare i quarti di finale del campionato Regionale.

Un fine settimana di sosta per l’Under 17 di Gianluca Procopio. Le aquile classe 2008 tornano in campo nel prossimo weekend per affrontare la sfida contro l’Udinese, gara secca valida per il primo turno dei playoff. Conclusa la Regular Season, si è fermato il cammino dell’Under 15 di Tommaso Rocchi, le aquile classe 2010 non sono riuscite a conquistare le fasi finali della categoria.

Le giovani aquile sono pronte per tuffarsi in questo rush finale, è arrivato il momento di volare in alto.

Il programma nel dettaglio:

Under 18 Nazionali – 31^ Giornata

LAZIO-GENOA

Domenica 27 Aprile, ore 15 Centro Sportivo ‘Salaria Sport Village’ – Roma

Under 17 Nazionali

SOSTA

Under 16 Nazionali – Ottavi, andata

FIORENTINA-LAZIO

Lunedì 28 Aprile, ore 16 ‘Viola Park’ – Bagno a Ripoli (Firenze)

Under 14 Pro – Fase Interregionale, 1^ Giornata

LECCE-LAZIO

Domenica 27 Aprile, ore 11, Centro Sportivo ‘Kick Off’ – Lecce

Under 14 Regionali Eccellenza – Playoff

LAZIO-RED TIGERS

Martedì 29 Aprile, orario da definire, Centro Sportivo ‘Green Club’- Roma