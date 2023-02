Settore giovanile Lazio, il punto della domenica: le giovani aquile conquistano tre vittorie. Vittorie importanti per Under 18 e 17, l’ Under 13 conquista il derby

La Lazio tramite i propri canali ufficiali comunica gli esiti delle partite giocate nel weekend dal Settore giovanile biancoceleste. Di seguito il comunicato:

COMUNICATO-«L’ Under 18 guidata da Salvatore Massimo D’Urso si aggiudica lo scontro diretto sul campo del Bologna. Le aquile classe 2005 vincono 3-2 grazie alle reti di Della Salandra, Petrucci e Brasili. I biancocelesti proseguono il cammino collezionando il sesto risultato utile consecutivo e volando al terzo posto della classifica. Vincono ancora i ragazzi di Christian Terlizzi. L’Under 17 biancoceleste cala il poker a Perugia per il risultato finale di 4-2. La Lazio conquista il bottino pieno grazie alle doppiette di Paolocci e Marinaj e rimane in vetta alla classifica. L’unica sconfitta del fine settimana arriva dalla squadra classe 2009 di Vincenzo Colombo. La Lazio perde di misura lo scontro al vertice sul campo del Giardinetti. Dopo undici risultati utili consecutivi, la Lazio commette un passo falso, ma mantiene il primato nel campionato Under 14 Regionali Elite. Trionfo importante anche per i più giovani. I ragazzi dell’Under 13 Pro, guidati da Matteo Grassi, vincono il derby contro i pari età della Roma. La sfida del ‘Green Club’ si conclude 3-1 in favore delle giovani aquile»