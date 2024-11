Settore giovanile Lazio, i risultati del weekend: arrivano due vittorie. I dettagli

Settore giovanile Lazio, tutti i risultati del fine settimana. I dettagli

Di seguito il comunicato della Lazio.

COMUNICATO –Le giovani aquile biancocelesti concludono il primo fine settimana del mese di Novembre con due vittorie, un pareggio ed una sconfitta.

Vincono i più giovani, le aquile classe 2011 di Valerio Gualdaroni espugnano il campo dell’Accademia Gialloazzurri con il risultato netto di 0-10. La Lazio inanella la quarta vittoria consecutiva e mantiene il secondo posto della classifica del campionato Under 14 Regionali Eccellenza.

L’Under 15 di Tommaso Rocchi ribalta il momentaneo svantaggio di Lecce per poi vincere con un sonoro 2-7. Le aquile classe 2010 danno continuità alla vittoria contro la Juve Stabia e mettono in cassaforte altri tre punti.

Termina in parità la sfida tra Lecce e Lazio Under 16. Ai ragazzi di Simone Rughetti non basta la prestazione, alla doppietta di Clarizia, risponde in zona cesarini Bottalico per il 2-2 finale. Le aquile classe 2009 fanno rientro nella Capitale con un solo punto.

Una partita incredibile quella dell’Under 18 tra Lazio ed Empoli. I ragazzi di Francesco Punzi vanno sotto di 3 gol nel primo tempo, nella ripresa riaprono la sfida con le reti di Montano, Pernaselci e Lauri, ma non bastano. Al triplice fischio, i biancocelesti perdono 3-4, sono i toscani ad avere la meglio.

Sosta di campionato per l’Under 17 di mister Procopio e l’Under 14 Pro di Matteo Grassi.

I risultati del weekend:

Under 18 Nazionali – 9^ Giornata

LAZIO-EMPOLI 3-4

Marcatori: 24’pt, 32’pt Bagordo (E),33’pt Chiucchiuini (E), 9’st Montano (L), 13’st Menconi (E), 30’st rig. Pernaselci (L), 45’st+4’ Lauri (L)

LAZIO: Giacomone, Torbidoni (31’st Miconi), Celli (1’st Di Venosa), Ciucci, Pernaselci (38’st Iorio), Santagostino Baldi (5’st Fazio), Canali, Battisti, Montano (38’st Postorino), Curzi (1’st Gatto), Milillo (1’st Lauri).

A disp.: Turrini (GK), Mazzara.

All.: Punzi.

EMPOLI: Fioravanti, Vernini, Berizzi (31’st Talenti), Baralla, Gori, Antonini, Mazzi, Chiucchiuini (31’st Fanucchi), Monaco (17’st Pagni GK), Menconi (12’st Rossetti), Bagordo.

A disp.: Bertelotti, Chiaverini, Sussi, Tassotti, Del Piero.

All.: Sarlo.

Note: 17’st espulso Fioravanti (GK) (E)

Under 17 Nazionali

SOSTA

Under 16 Nazionali – 7^ Giornata

LECCE-LAZIO 2-2

Marcatori: 15’pt, 5’st Clarizia (La), 3’st Persano (Le), 40’st Bottalico (Le)

LECCE: Lupo, Cancella, Danese, Lattanzio, Parisi, Rollo (19’ st Spaseski), Persano, Miccoli, Bottalico, Serra, Arcuti (29’ pt Buzzerio). A disposizione:

A disp.: Fontanarosa (GK), Piccinno, Papadia, Schito, Specchia.

All.:Castelluzzo

LAZIO: D’Isanto, Iovane, Ferrante, D’Agostino, Berni Canani, Agrifoglio, Di Maggio (35’ st Morucci), Morelli, Clarizia (30’ st Oberti), Cappuccini (24’ st Bagliesi), Florio (30’ st Lulaj).

A disp.: Patarini (GK), Palancica, Parla, Aprea, Alessandrini.

All.: Rocchi.

Under 15 Nazionali – 7^ Giornata

LECCE-LAZIO 2-7

Marcatori: 1’pt, 24’pt Scotti (Le), 37’pt, 3’st Schettini Ambrosio (La), 40’pt rig. Ricci Gab. (La), 12’st Tolomeo (La), 26’st Salvati (La), 31’st Petronzi (La),37’st Ricci Gian. (La)

LECCE: Belloni (1’st Mandorino (GK), Evvisati, Okoumassoun, Pecere, Cerasino (20’st D’Arpe), D’Agostino, Cipressa, Raffo (24’st Costa), Scotti (13’st Torsello), Placi, Desiate.

A disp.: Carluccio, Turlizzi, Sergi, De Vito, Russo.

All.: Antonucci.

LAZIO: Orlando, Tocci, Reuben (33’st Rizzo), Tolomeo (30’st Germani), Monti, Ricci Gian., Massarut (33’st Berini), Ricci Gab. (20’st Salvati), Schettini Ambrosio (30’st Petronzi), De Vincenzo (30’st Mistretta), Vagni (20’st Saluj).

A disp.: Sahahoru (GK), Napolitano.

All.: Rocchi.

Under 14 Pro

SOSTA

Under 14 Regionali Eccellenza – 7^ Giornata

ACCADEMIA GIALLOAZZURRI-LAZIO 0-10

Marcatori: 3’pt, 27’pt Fania (L), 6’ Galli (L), 12’pt, 15’pt, 19’pt, 23’pt Coppola (L), 13’pt, 25’pt Isidori (L), 35’st Manzi (L)

ACCADEMIA GIALLOAZZURRI: Quaglia, Mozzino, Palermo, Gagliardi (1’st Pantano), Scortichini (1’st Battolla), Zou (1’t Diglio), Cece (20’st Ghattas), Bonizio (20’st Cuccagna), Carotenuto (1’st Lucciardello), Palagi (20’st Denaro), Startari.

A disp.: Di Caprio.

All.: Torreggiani.

LAZIO: Frattallone (1’st Corbelli GK), Ercoli (1’st Roncoloni), Polidori, Fiorentini (1’st Manzi), De Paolis, Fania, Isidori, Pierangeli (1’st Afonso Delgado), Coppola (1’st Frezza), De Angelis, Galli (10’st Pacilli).

A disp.: Basile, Rocchi.

All.: Gualdaroni.