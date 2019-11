Serie A, la Top 11 di Opta dopo 12 giornate: tre giocatori della Lazio

La Top 11 di Opta, dopo 12 giornate di Serie A, vede in rosa ben tre giocatori della Lazio: Acerbi, Luis Alberto ed Immobile

Si ferma il campionato per lasciar spazio alla Nazionale. In attesa di rivedere i giocatori in campo, si può fare già un bilancio di queste 12 giornate di Serie A: coi dati registrati da Opta, è stata schierata la Top11. Nella rosa, sono presenti ben 3 giocatori della Lazio: Acerbi, Luis Alberto ed Immobile.

ACERBI – Il Leone biancoceleste si è guadagnato un posto tra gli undici per essere l’unico a non aver subito dribbling: insuperabile nell’uno contro uno. Come riportato dal portale di Sky, è il giocatore ad aver vinto più duelli (72%) tra quelli che ne hanno affrontati almeno 50.

LUIS ALBERTO – Il fantasista è tornato ad incantare. Giocate sontuose e passaggi letali: soltanto lui (nel 2019/20) e Suso (nel 2018/19) hanno fornito 8 assist nelle prime 12 giornate. La manovra parte sempre da lui: sempre come ricordato da Sport.Sky.it, ha infatti partecipato in ben 95 azioni che sono terminate in tiro.

CIRO IMMOBILE – Un gol ogni tre tiri. Questa è la media di Ciro Immobile: la migliore percentuale realizzativa, tra i marcatori della Serie A con almeno 5 reti all’attivo. Oltre ad essere il capocannoniere del torneo.