Lega Serie A, una nuova Assemblea in programma per il 12 marzo, nella sede di Via Rossellini a Milano

Una nuova Assemblea in programma per la Lega Serie A. Tramite un comunicato, pubblicato sul sito ufficiale, è stata annunciata la data della prossima riunione: il 12 marzo, nella sede di via Rosellini a Milano.

Ancora una volta sarà l’Emergenza Coronavirus l’ordine del giorno la commercializzazione dei diritti audiovisivi.