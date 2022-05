Serie A, Venezia Bologna 4-3: rientro amaro per Mihajlovic

Il Venezia batte il Bologna 4-3 e non smette di sperare nella salvezza

Il Venezia batte un colpo e non smette di sperare nella salvezza. La squadra di Soncin batte 4-3 il Bologna, rendendo amaro il ritorno in panchina di Sinisa Mihajlovic. I lagunari vanno in vantaggio con le reti di Henry e Kiyine, ma si lasciano rimontare da Orsolini, Arnautovic e Schouten.

Il Venezia però reagisce e ribalta a sua volta la partita con il rigore di Aramu e il gol di Johnsen nel finale.