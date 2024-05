Ex Lazio, RETROSCENA Inzaghi: spunta una rivelazione sul passaggio all’Inter del tecnico

Emersa un’incredibile rivelazione sulle pagine del Corriere dello Sport del passaggio di Simone Inzaghi dalla Lazio all’Inter nel 2021

Emerge un curioso retroscena sulle pagine del Corriere dello Sport riguardante il passaggio di Simone Inzaghi dalla panchina della Lazio a quella dell’Inter, consumato nella notte tra il 26 e il 27 maggio 2021.

Come rivelato dal quotidiano romano, quella sera Claudio Lotito si presentò al ristorante senza i moduli federali per mettere nero su bianco il rinnovo del tecnico piacentino a 2,7 milioni di euro più bonus. L’appuntamento venne così rinviato alla mattina successiva ma l’inserimento di Marotta lo dirottò verso l’Inter, motivo per cui non ci fu più l’incontro tra Inzaghi e Lotito.