Serie A, Ulivieri: «Soluzione FIGC unica possibile. Tifosi allo stadio? Sono ottimista»

Il presidente dell’Assoallenatori Ulivieri è tornato sulle decisioni del consiglio federale di ieri, ritenendo quella della FIGC l’unica via

In un’intervista a Il Mattino, il presidente dell’Assoallenatori Renzo Ulivieri si è espresso in merito alle decisioni della FIGC nel consiglio federale di ieri, decisioni che la Lega Calcio non ha certamente digerito.

«In un modo o nell’altro bisogna arrivare alla definizione della classifica, non poteva andare diversamente. Non capisco con quale criterio la Lega Calcio abbia votato la mozione per il blocco delle retrocessioni. E’ una posizione che non ci stava, fuori dal mondo del calcio a cui apparteniamo. Quarantena di squadra? Non capisco perché, visto l’andamento dei contagi attuali, si debba prevedere un isolamento così lungo. Il tempo c’è, spero in un ripensamento e in un cambio della norma. Tifosi allo stadio? Iniziano a esserci regioni con mortalità zero e credo che questa evoluzione ci permetta di essere ottimisti»