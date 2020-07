Serie A, gli stadi si colorano con le grafiche virtuali

Grafiche virtuali, loghi e colori della squadre in campo. Così gli stadi sono pronti a cambiare per limitare l’impatto visivo

In campo solo le urla dei giocatori e i fischi dell’arbitro, sugli spalti rimbomba il silenzio. A porte chiuse il calcio sembra surreale, il tifo è la linfa vitale per le squadre nonchè l’essenza di questo sport. Per rendere l’impatto visivo meno freddo, le società – come riporta Calcioefinanza.it – si sono organizzate: in tre momenti della partita, gli spalti si coloreranno coi loghi dei club.

Sugli schermi, questi giochi graifici si vedranno coi giocatori allineati e all’inizio dei due tempi di gioco.