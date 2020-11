Serie A, Spadafora: «Sistema da ripensare, società non ce la fanno più»

Il Ministro dello Sport a “Porta a Porta”

Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha parlato da Bruno Vespa nel corso della trasmissione “Porta a porta” in onda nella serata di RAI Uno. Ecco la parte di intervento relativa alla Serie A di calcio.

«La Serie A deve essere ripensata? Sì, ma è un invito che mi pare condiviso anche dal presidente della Federcalcio Gravina e dal presidente della Lega Serie A Dal Pino. E’ vero che parliamo di una industria importante del nostro Paese che dà oltre un miliardo di euro al fisco, ma per loro stessa ammissione è una realtà che deve riformarsi, perchè le singole società sportive non sono più grado di sostenere i costi che hanno, con spese elevate per i calciatori. Vivono al di sopra delle loro possibilità».