Serie A, Sassuolo-Inter a suon di gol, la Roma non va oltre lo 0-0 con la Sampdoria

Il Sassuolo, nel lunch match contro l’Inter al Mapei Stadium, ha perso 3-4, Sampdoria-Roma finisce 0-0

Serie A / Al Mapei Stadium, il match tra Sassuolo ed Inter finisce 3-4. Dopo due minuti dall’inizio della sfida, Lautaro porta in vantaggio i nerazzurri. A sei minuti di distanza arriva il pari di Berardi. Poi inizia un vero e proprio assolo della squadra di Conte che, vista la doppietta di Lukaku sommata a quella dell’argentino, al 71′ pensa di aver messo in cassaforte la vittoria. I neroverdi, però, non si arrendono e tornano ad una sola lunghezza di distanza grazie a Duricic e Boga. Ma non basta, al 90′ il risultato è 3-4.

SAMPDORIA-ROMA – Secondo pareggio consecutivo per la Roma, che in casa della Sampdoria di Ranieri non va oltre lo 0-0 al termine di una gara con poche emozioni. Nel primo tempo, le squadre badano soltanto a non scoprirsi e, soltanto nel finale, si assiste a qualche tentativo. I giallorossi chiudono in dieci uomini per l’espulsione di Kluivert, che rimedia il cartellino rosso all’86’ per doppia ammonizione, salterà il match col Milan.