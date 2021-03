Serie A, Sassuolo in Europa? Il parere di De Zerbi

Nel post-gara della vittoria ottenuta per 3-2 contro il Verona, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato delle ambizioni del Sassuolo

Questo pomeriggio il Sassuolo ha sconfitto il Verona per 3-2, riconfermandosi all’ottavo posto in campionato. Un buon bottino quello dei neroverdi, che adesso in classifica si trovano a -7 dalla Lazio settima. Il settimo posto è l’ultima posizione valevole come piazzamento europeo, visto che a meno di clamorosi colpi di scena entrambe le finaliste della Coppa Italia, Juventus e Atalanta, riusciranno a finire il campionato tra le prime 7.

A tal proposito è stato interpellato nel post-partita di Sky Sport il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi: «Credo che già confermarsi ottavi, se riuscissimo a farlo, è un risultato strepitoso. Oggettivamente se non buca qualcuna delle sette davanti, facciamo fatica a stare al passo loro. Volevo che andassero avanti nelle Coppe quante più squadre possibili per trovarli stanchi e deconcentrati. Ci manca ancora qualcosa per ambire a quei posti. Se vogliamo provarci bisogna fare 2-3 vittorie di fila, a cominciare dal match col Torino».