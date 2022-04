Serie A, Sampdoria a rischio: squadra in ritiro

La Sampdoria sta vivendo un periodo tutt’altro che semplice. Ed è per questo che la squadra andrà in ritiro

La Sampdoria sta vivendo un momento tutt’altro che semplice. Ora i doriani si giocherano tutto in cinque partite contro Hellas Verona, Genoa, Lazio, Fiorentina e Inter.

Come riportato da Tuttomercatoweb, la squadra sosterrà domani l’ultimo allenamento a Bogliasco per poi partire per Verona anticipatamente per trascorrere due giorni in ritiro.