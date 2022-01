Serie A, pareggio a reti bianche tra Genoa ed Udinese: espulso Cambiaso

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Genoa e Udinese si dividono la posta in palio nell’anticipo del sabato della 23ª giornata di Serie A: espulso Cambiaso

Genoa ed Udinese si dividono la posta in palio e chiudono l’anticipo del sabato di Serie A – valido per la 23ª giornata – sullo 0-0.

Comincia quindi con un pareggio l’avventura di Blessin sulla panchina rossoblù. Primo tempo caratterizzato dai tentativi iniziali di Ekuban e Yeboah, poi poche emozioni nonostante un atteggiamento propositivo dei padroni di casa. Nella ripresa Portanova sfiora il gol, poi entra Cambiaso e lascia il Genoa in 10 nel finale per un doppio giallo in pochi secondi, ma l’Udinese non riesce ad approfittarne.