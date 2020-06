Serie A, emergono le prime decisioni in merito al Piano B in caso di nuovo stop del campionato: i dettagli delle scelte

Iniziano ad emergere le prime decisioni in merito a quanto discusso in Consiglio federale.

Nessun blocco delle retrocessioni ma in caso di altro stop al campionato dopo la ripresa si faranno i playoff e play out. Nel caso in cui non ci sia il tempo per disputarli allora si procederà all’algoritmo.