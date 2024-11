Serie A, la Lazio vola: la classifica delle ultime cinque giornate

Serie A in cui vola la Lazio ma non solo lei. I biancocelesti non sono i peggiori delle ultime cinque gare disputate: c’è addirittura chi ha fatto meglio

La Lazio sta volando in campionato, reduce da 4 vittorie consecutive. La squadra di Baroni occupa il secondo posto in classifica insieme ad Inter, Atalanta e Fiorentina. Nonostante ciò, stando ai punti conquistati nelle ultime cinque giornate, i capitolini non sono i migliori: c’è addirittura chi ha fatto meglio.

Dal rientro dalla sosta precedente, in Serie A, la Lazio ha guadagnato 12 punti in 5 giornate, l’unica sconfitta è arrivata tra le polemiche dell’Allianz Stadium. Atalanta e Fiorentina però sono riuscite a superare i biancocelesti facendo filotto con 5 successi su 5.